Забавное видео сняли жители города Колпашево Томской области. На кадрах видно, как бурый медведь пытается покачаться на детских качелях. Он опирается на сидение передними лапами и изо всех сил пытается на него вскарабкаться. Но не тут-то было. Качели раскачиваются, и зверь соскальзывает.

Однако медведь не оставляет своих попыток взобраться на качели. Видимо, ему очень хотелось испробовать это хитрое изобретение людей. Те, кто наблюдал за происходящим, не только выложили ролик в Сеть, но и сообщили, что действие происходило у Дома культуры. Также было выдвинуто предположение, что мишка сбежал из цирка, который приехал на гастроли, сообщает tvzvezda.ru. Если он был дрессированным, то не исключено, что уже знал, что такое качели.