Подсчитано, сколько лет придется копить на квартиру в Москве

В департаменте жилой недвижимости Colliers International подсчитали, сколько лет жителю Москвы придется копить на собственную квартиру в столице, если он не хочет брать ипотеку или другое банковское финансирование.

Горожанину нужно будет копить на квартиру в Москве в течение 21 года, сообщает сегодня RNS. В Colliers International заметили, что номинальный ВВП на человека по данным за прошлый год составил $9 тысяч, а наличие квадратных метров в среднем достигает 18-20 кв м на человека.

Исходя из этих данных, специалисты пришли к выводу, что среднестатистическому москвичу придется экономить на всем и откладывать деньги целых два десятка лет.