Дальнобойщиков планируют заменить беспилотниками

В скором времени дальнобойщиков могут успешно заменить беспилотники.

Об этом заявил сегодня руководитель Росавтодора Роман Старовойт в ходе беседы с президентом ассоциации "Грузавтотранс" Владимиром Матягиным. Он убежден, что перевозчикам уже сейчас необходимо начинать готовиться к переквалификации, так как замена дальнобойщиков беспилотниками может произойти уже через пять лет, передает "Вести.Ru".

Предполагается, что уже к 2020 году в мире будут работать примерно 10 млн беспилотников. То есть к этому моменту трассы надо подготовить для подобного транспорта.