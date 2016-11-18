Жители Обнинска проведут пикет в поддержку Трампа

В то время, как в целом ряде городов Америки прошли массовые беспорядки после избрания Дональда Трампа в президенты, в России решили поддержать будущего лидера США.

Один из жителей Обнинска подал заявку о проведении пикета, которую, как сообщается, уже одобрили. Акция призвана выразить поддержку Дональду Трампу. По некоторым данным, в пикете примут участие около сорока человек.

По словам инициатора мероприятия, Дональд Трамп избран американским народом законно. Однако в его стране проходят акции протеста. В такой ситуации крайне важно ему помочь морально.

Сам Трамп уже заявлял, что ему горько смотреть на массовые беспорядки в стране, вызванные итогами президентских выборов.