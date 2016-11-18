Трехмиллионный пассажир волгоградской электрички получил подарки

16 ноября 2016 года, на пригородном вокзале Волгоград-1 состоялась торжественная встреча трехмиллионного пассажира, перевезенного пригородной пассажирской компанией ОАО «Волгоградтранспригород» с начала года.

Им стала студентка из Волгограда Алевтина Неудаченко, купившая билет на пригородный поезд № 6311 сообщением Волгоград – Шпалопропитка.

Первыми Алевтину поздравил заместитель генерального директора ОАО «Волгоградтранспригород» Алексей Гусев. Пассажирке вручили сертификат, подтверждающий статус трехмиллионного пассажира, и современный сотовый телефон.

«В этом году я поступила в один из волгоградских вузов и мне приходится ездить на электричке каждый день. Этот вид транспорта для меня и моих друзей очень удобен, так как поездка от дома до вуза занимает всего час. Стать трехмиллионным пассажиром было неожиданно и очень приятно. Огромное спасибо ОАО «Волгоградтранспригород» за такой неожиданный подарок», - рассказала Алевтина Неудаченко.

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Пригородная пассажирская компания ОАО «Волгоградтранспригород» осуществляет перевозки на территории Волгоградского и Астраханского регионов Приволжской железной дороги.

В компании большое внимание уделяется повышению качества обслуживания пассажиров. Так, в 2016 году был введен ряд дополнительных услуг: установлены переговорные устройства в билетных кассах, организована возможность оплаты проезда при помощи банковской карты, запущено мобильное приложение «Пригород», позволяющее самостоятельно приобрести электронный билет на пригородные поезда, а также ознакомиться с расписанием движения и получить информацию о стоимости проезда.