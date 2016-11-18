Впервые в истории медицины женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости

Беспрецедентный в медицине случай произошел в Нижегородской области. Женщине удалось выносить и родить абсолютно здорового ребенка в… брюшной полости.

У 37-летней беременной не находили никаких отклонений. Обследования показывали, что все в норме. Однако уже ближе к родам, на тридцать седьмой неделе, у нее внезапно заболел живот, сообщает rg.ru.

Заподозрив аппендицит, врачи стали делать экстренную операцию. Какого же было их удивление, когда в брюшной полости они обнаружили малыша. Мальчик весил около трех килограммов про росте в 51 сантиметр.

Еще ни разу в медицинской практике такого не было. Если у женщины подозревали внематочную беременность, ее отправляли на аборт. Иначе жизнь матери оказывалась под угрозой.

Врачи предполагают, что в данном случае яйцеклетка закрепилась в трубе. Однако последняя разорвалась. В итоге яйцеклетка опустилась на яичник, где и стала развиваться плацента. Если бы врачи заметили это раньше, мать лишилась бы ребенка.