Руководство LinkedIn прокомментировало блокировку соцсети в России

Сегодня представители социальной сети LinkedIn прокомментировали блокировку сайта Роскомнадзором.

Компания считает свою деятельность полностью соответствующей действующему российскому законодательству, вследствие чего она в настоящий момент изучает все возможные способы разрешения сложившейся ситуации, а также просматривает варианты дальнейших действий.

Как передает ТАСС, в LinkedIn добавили, что российские пользователи могут заходить в соцсеть за пределами РФ и запросить в организации возврат денег за неиспользованное время.