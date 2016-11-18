Запрет на ввоз помидоров из Турции предлагают продлить еще до трех лет

Запрет на ввоз в нашу страну турецких помидоров предлагается продлить еще до двух-трех лет. С таким заявлением выступил Минсельхоз РФ.

Связана данная инициатива, прежде всего, с тем, что российским производителям выдали инвестиции. На то, чтобы их успешно реализовать, требуется именно такой срок. Иначе российские томаты не выдержат конкуренции с импортными, сообщает mk.ru.

Напомним, что запрет на ввоз помидоров из Турции был введен после того, как в воздушном пространстве страны был сбит российский самолет. В связи с этим в СМИ вспомнили высказывание президента Владимира Путина о том, что за гибель наших граждан вряд ли кто-то отделается одними помидорами.