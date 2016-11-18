Приглашает «Петербургская Ярмарка»

В Петербурге традиции ярмарочного искусства только обретают свои черты. Чтобы понять, о чем собственно идет речь, как всегда, лучше обратиться к классикам.

«Хмельно, горласто, празднично, пестро, красно кругом!», — писал о ярмарке поэт Н.А. Некрасов. На ярмарочной площади было много такого, что поражало всякого, кто попадал сюда впервые. Ярмарки и гулянья занимали заметное место в жизни каждого русского человека. Такое запоминалось надолго. Поэтому, к примеру, на Нижегородскую ярмарку стремились попасть из разных концов России, чтобы «других поглядеть, себя показать».

В начале зимы, в декабре, был всем известный Никольский торг перед праздником Николы Зимнего. Эта ярмарка была важна тем, что устанавливала цены, которые держались всюду долгое время. На этом месте хотелось бы остановиться и обратиться к руководителям Смольного и бизнесменам по торговле: вот бы такую традицию закрепить в Питере!

В эти выходные, 19 и 20 ноября, Казанская улица оживёт под воздействием «Петербургской ярмарки», где свои творения будут выставлять более сотни различных мастеров.

В эти выходные любители природы приобретут экотовары, девушки обогатят личные коллекции индивидуальными ювелирными украшениями, любители готовить отменно наедятся и попробуют узнать секреты поварского искусства у ведущих мастеров своего дела. И это далеко не всё, ведь на ярмарке пройдут лекции и мастер-классы.

Ярмарка работает с 12:00 до 20:00.

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