В следующем году Россию посетят намного меньше иностранцев

Сократить число иностранцев в России решило правительство, опубликовав новые квоты для выдачи им разрешений на временное проживание в регионах страны в следующем году. Распоряжение выложено на сайте кабмина.

Число иностранных гостей и лиц без гражданства сократится почти на 12%: если в уходящем году разрешено выдать 125900 разрешений на пребывание в РФ, то в следующем их будет только 11880. В справке к документу сообщается, что размеры квот, распределяемых среди регионов страны, утверждены согласно предложениям самих местных властей, а также составлены с учётом миграционных потоков и экономического положения на местах.

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