Соцопрос: россияне поддерживают цензуру в Интернете

Интересный опрос провели социологи среди россиян. Они выяснили, каким СМИ и насколько доверяют люди. Как оказалось, более половины россиян считает, что надо закрыть доступ к некоторым ресурсам и информации в Интернете. Те, кто с ними не согласился, а это четверть респондентов, заявили, то это ограничит свободу и права человека.

Также половина опрошенных высказала свои сомнения по поводу того, что Интернет способен заменить традиционные СМИ. Большее число респондентов склонны доверять информации, полученной с экранов ТВ, чем из Сети, сообщает regnum.ru. При этом почти половина опрошенных считает, что СМИ выдают им информацию не в полном объеме.