Россиянки рискуют остаться без косметики

Совсем скоро россиянки могут остаться без косметики. Дело в том, что Роспотребнадзор планирует инициировать законопроект, который запрещает изготавливать и реализовывать на территории РФ алкоголь, представляющий из себя порошок. А ведь именно такой компонент содержится во многих видах косметики.

Речь идет, в частности, о пудре, румянах, тенях. Также под запрет могут попасть и сухие духи. Во всей этой продукции содержится особая отдушка. Она состоит из спиртового раствора душистых веществ, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Также спирт, который указан в законопроекте, может выполнять в косметике дезинфицирующую и антиокислительную роль.