Томская, Новосибирская и Иркутская области – в тройке лучших

«Аргументы недели» подготовили Рейтинг социальной напряжённости в регионах Сибирского федерального округа. Лучшие показатели оказались у Томской, Новосибирской и Иркутской областей.

Согласно официальным данным, меньше всего преступлений на тысячу человек зарегистрировано в Омской области – закон тут нарушает примерно 1,5% граждан (общее 7-е место в рейтинге). Тут же наименьшая задолженность по заработной плате. Самая высокая средняя зарплата в 29,5 тыс. рублей зафиксирована в Иркутской области (10-е место в общем списке, то есть место в тройке лучших), совсем рядом – также более 29 тыс. рублей – Хакасия и Томская область, регион с абсолютно лучшими в СФО показателями. Ещё один благополучный регион нашего рейтинга – Новосибирская область – единственный среди всех соседей по СФО показал прирост рождаемости (на 1,7%) и ввёл в эксплуатацию наибольшее количество метров жилья – почти 1000 м2 на тысячу человек населения! В этих успехах, несомненно, «виновата» эффективно работающая госпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей Новосибирской области на 2015–2020 годы».

Узнайте подробности об этих и других регионах из рейтинга «АН».

При составлении рейтинга были использованы материалы Федеральной службы государственной статистики, Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, а также информация из открытых источников.

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