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Кузнецова: в деле псковских подростков рано ставить точку

17 ноября 2016, 22:39 [ «АН-онлайн» ]

Кузнецова: в деле псковских подростков рано ставить точку
Фото: globallookpress.com

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в трагедии, произошедшей несколько дней назад в поселке под Псковом и унесшей жизни двоих подростков, рано ставить точку.

Омбудсмен убеждена, что необходима тщательная проверка обстоятельств произошедшего, которая, скорее всего, повлечет за собой серьезные перемены в работе правоохранительных органов. В частности, Кузнецова обратилась к прокурору Псковской области с просьбой установить, почему к переговорам с подростками не были привлечены детские психологи. Этот же вопрос омбудсмен намерена обсудить с главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Кузнецова заявила, что в деле спасения детских жизней огромное значение имеет умение вести с ними переговоры, в том числе с использованием соцсетей.

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