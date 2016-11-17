Жена Дадина увидела провокации ФСИН в драке своего мужа с сокамерником

Супруга оппозиционера Ильдара Дадина, не так давно заявившего об издевательства в колонии, в которой он отбывает срок заключения, по-своему объяснила произошедшую сегодня драку мужа с сокамерником.

В соцсети Facebook она опубликовала сообщение о том, что к Дадину в камеру могли подсадить “активиста”. Именно с его стороны начались проявления агрессии, которые в конце концов привели к драке, при этом сотрудники колонии не предпринимали никаких действий, чтобы вмешаться в происходящее. Супруга Дадина выразила убеждение, что сделано это было намеренно, чтобы появились основания для нового взыскания.

При этом сотрудники ФСИН озвучили свою версию событий. Конфликт между сокамерниками произошел на бытовой почве: осужденные не поделили между собой кипятильник. В настоящий момент проводится проверка по факту случившегося.

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