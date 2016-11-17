После громкого ареста бывшего главы Минэкономразвития об Алексее Улюкаеве заговорили многие. В том числе в СМИ стали появляться весьма интересные сведения, касающиеся прошлого задержанного.

Так, «Аргументы недели - Крым» провели интересную аналогию между арестованным и физиком-энергетиком Роберто Лочичеро. Кроме того, что они оба женаты на крымчанках, между ними весьма мало общего. Однако журналисты задались вопросом, почему Лочичеро будучи иностранцем переезжает в Крым, переживает за судьбу полуострова, радуется победе Трампа, открывает в России бизнес и платит налоги в казну государства.

При этом москвич Улюкаев не одобряет присоединение Крыма, в котором сам же отдыхает, болеет за Хиллари Клинтон, имеет имущество и денежные средства за границей, которые просит сохранить у посла США в обмен на содействие в приватизации российских активов американскими компаниями.