Москвич потребовал от “Останкино” миллионную компенсацию за свое “отупение”

Житель столицы обратился в суд с иском, в котором потребовал от телецентра “Останкино” компенсацию почти в миллион рублей. По заявлению москвича, от телевидения он “отупел”.

Молодой человек подробно описал симптомы этого “заболевания”, которые проявляются теперь даже на физическом уровне. Он обратил внимание, что у него портится настроение и аппетит, если ему не удается посмотреть телевизор хотя бы полчаса в день. Таким образом сформировалась зависимость от этого процесса, которую москвич пытается побороть, ограничивая время, проведенное у экрана.

Однако даром долгие годы за просмотром телевизора не прошли: истец заметил, что у него значительно снизился интеллектуальный уровень, ухудшилась способность к запоминанию и замедлились мыслительные процессы. Причиной этого москвич считает поток информации, который льется на зрителей с экранов телевизоров. Истец требует выплатить ему 987,6 тысячи рублей компенсации. Кроме того, он считает, что телекомпании обязаны впредь предупреждать граждан о возможной грозящей им опасности.

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