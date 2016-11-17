Специалисты узнали, сколько времени на самом деле Apple хранит данные пользователей

Представители Apple утверждают о том, что данные пользователей хранятся на их серверах не более 30 дней. Специалисты компании Elcomsoft провели исследование и выяснили, что срок хранения на самом деле составляет не менее четырех месяцев.

Как установили специалисты, на серверах хранится не только весь журнал вызовов FaceTime, но и данные о десяти последних пропущенных звонках в WhatsApp и Skype. Избежать этого невозможно, даже если отключить создание резервной копии в iCloud - тут может помочь только полное отключение данной функции.

В свою очередь, в Apple заявили, что сделано это для удобства пользователей, которые таким образом смогут восстановить данные, если те будут утеряны.

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