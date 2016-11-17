Астрономы обнаружили самую круглую звезду во Вселенной

Перед тем, как сделать это важное открытие, ученые около четырех лет наблюдали через телескоп за небесными телами. В итоге они обнаружили, что звезда KIC 11145123, которая находится в созвездии Лебедя, заметно отличается от других. На сегодняшний день, по мнению ученых, ее можно считать самой круглой во Вселенной.

До изобретения телескопов многие придерживались иного мнения в отношении форм небесных тел. Считалось, что, например, Солнце или ряд других звезд являются идеально круглыми. Но затем стало ясно, что это не так, сообщает ria.ru.

Дело в том, что небесные тела вращаются. В связи с этим на них действуют силы, которые стремятся их сплющить. На данный момент звезда KIC 11145123 является более идеальной по своей круглой форме, чем даже Земля или Солнце.