В Москве суд отказал матери девушки, погибшей над Синаем, в выплате страховки

В Басманном суде Москвы рассмотрели иск, который подала мать одной из погибших во время авиакатастрофы над Синаем осенью прошлого года. Женщина, которая потеряла в этом страшном крушении свою единственную дочь, просила выплатить ей страховку в размере 105 тысяч долларов.

При этом банк не соглашался выдать деньги жительнице Санкт-Петербурга. Представители организации утверждали, что это страховка от несчастного случая не относится к гибели в следствии теракта, сообщает ntv.ru.

Адвокаты истца пытались утверждать, что на данный момент еще не доказано, что трагедия произошла из-за террористического акта. К тому же, по их мнению, даже если это будет установлено, не факт, что девушка погибла именно от взрыва. Однако суд встал на сторону ответчика и отказал матери погибшей в выплате страховки.