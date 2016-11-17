В Крыму на два года опередили Медведева с переименованием кофе

Пользователи сети не остались равнодушными к идее о переименовании кофе, которую вчера высказал российский премьер Дмитрий Медведев. Предложение немедленно породило в интернете лавину шуток по этому поводу: пользователи гадают о составе напитка, ведь новое название предполагает и какую-нибудь “изюминку” с национальным колоритом.

Владельцы некоторых кафе тоже “держат руку на пульсе”. Заведения сети быстрого питания Burger King предложили своим посетителям горячий “руссиано”, а кто-то пошел еще дальше и все “неполиткорректные” названия в меню заменил на патриотические.

Однако, как сообщают "АН-Крым", местные жители еще в 2014 году предположили, что рано или поздно идея о переименовании кофе кому-нибудь придет в голову. Дожидаться этого события они не стали, а сразу заменили название. Так “неполиткорректный” американо здесь еще два года назад стал “россияно”, а кое-где - “крымским”.









Фото: "АН-Крым"

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