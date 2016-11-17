Президент РФ вручил правительственные награды ряду известных россиян. В частности, Владимир Путин наградил почетным орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Надежду Бабкину и Игоря Артемьева.

Глава ФАС удостоился такой высокой награды за успехи в развитии конкуренции в стране. Что касается Надежды Бабкиной, то президент отметил ее вклад в российскую культуру, а также искусство, передает ria.ru.

Также сообщается, что звания "Заслуженный артист РФ" удостоился Игорь Угольников, а также ряд артистов театра Ермоловой. Другими почетными наградами отметили работу нескольких сотрудников Сбербанка, занимающих руководящие должности.