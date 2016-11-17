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Футбольные фанаты сочли за оскорбление триколор на самой красивой ягодице в мире

17 ноября 2016, 18:23 [ «АН-онлайн» ]

Футбольные фанаты сочли за оскорбление триколор на самой красивой ягодице в мире
Фото: pixabay.com

Жительница Бразилии, которая считается самой красивой на своей Родине по версии Playboy, решила поддержать предстоящий в России чемпионат мира по футболу. Сюзи Кортес сфотографировалась с триколором, нанесенным на ее ягодицу. Девушка написала в соцсетях, что хотела таким образом порадовать российских болельщиков.

Но не тут-то было. В Интернете поднялся шум среди негодующих. Многие болельщики посчитали возмутительным располагать российский флаг на таких местах. Поддержал их и экс-вратарь сборной Руслан Нигматуллин. Он заявил, что данное место является не совсем подходящим для триколора, сообщает ntv.ru.

Справедливости ради стоит отметить, что часть интернет-пользователей, наоборот, восхитилась поступком Сюзи Кортес. 

 

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