Жительница Бразилии, которая считается самой красивой на своей Родине по версии Playboy, решила поддержать предстоящий в России чемпионат мира по футболу. Сюзи Кортес сфотографировалась с триколором, нанесенным на ее ягодицу. Девушка написала в соцсетях, что хотела таким образом порадовать российских болельщиков.

Но не тут-то было. В Интернете поднялся шум среди негодующих. Многие болельщики посчитали возмутительным располагать российский флаг на таких местах. Поддержал их и экс-вратарь сборной Руслан Нигматуллин. Он заявил, что данное место является не совсем подходящим для триколора, сообщает ntv.ru.

Справедливости ради стоит отметить, что часть интернет-пользователей, наоборот, восхитилась поступком Сюзи Кортес.