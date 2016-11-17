Семья погибшего в Сирии офицера написала Олланду письмо, которое раздирает душу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что семья Александра Прохоренко, который погиб в Сирии весной этого года, написала письмо президенту Франции. Также Захарова сообщила, что было в этом письме.

Родные российского офицера призвали к объединению усилий Франции и России в борьбе с террористами. Также они недоумевают, почему Франсуа Олланд до сих пор не принял никаких действенных мер в отношении виновных в терактах, которые прокатились по его стране. Наоборот, говорится о возможности каких-то переговоров с террористами, сообщает ria.ru.

Авторы спрашивают, действовал бы так Олланд, если бы от рук боевиков пострадали его близкие? Они отмечают, что их сын погиб ради того, чтобы такого не произошло. Родных погибшего российского офицера волнует вопрос, сколько еще крови должно пролиться, чтобы ситуация изменилась к лучшему.

Они также напоминают, что Россия и Франция сражались рядом с фашистами во время Второй Мировой войны. Так почему же сейчас все иначе?