Скоро Россию может накрыть эпидемия гриппа

Медики сообщают довольно неутешительные сведения. По их словам, не исключено, что в этом году россияне подвергнутся очередной эпидемии гриппа. В этот раз нашу страну может одолеть гонконгский грипп.

Врачи уже отмечают вспышки гриппа в ряде регионов страны. Медики сообщают, что уже есть информация о превышении пороговых показателей. А это может свидетельствовать о возможной эпидемии, сообщает kp.ru.

Врачи отмечают также рост заболеваемости среди учащихся школ. В России уже стало известно о заболевших гриппом А. В связи с этим медики еще раз напоминают о важности прививок.

Хотя врачи и отмечают, что в этом месяце заболеваемость сохраняется на довольно невысоком уровне.