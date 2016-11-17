Шувалов пообещал, что Минэкономразвития долго без министра не останется
17 ноября 2016, 16:34 [ «АН-онлайн» ]
После того, как бывшего главу Минэкономразвития арестовали, начались разговоры о том, кто теперь может занять его место. Первый вице-премьер РФ провел совещание с сотрудниками ведомства. Игорь Шувалов заверил, что им не придется долго оставаться без руководителя.
Также первый вице-премьер призвал всех продолжать четко и слаженно выполнять свою работу, чтобы выйти на самые хорошие показатели. Помимо этого он распорядился провести коллегию ведомства в следующем месяце, чтобы обсудить итоги работы в минувшем году и наметить планы на будущий, сообщает ТАСС.
Напомним, что экс-главу Минэкономразвития задержали по подозрению в получении взятки. Алексея Улюкаева заключили под домашний арест.
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