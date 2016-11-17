Лобби элит

Кто мешает экономике Волгограда развиваться? До недавнего времени пугалом для всех инвесторов, робко присматривающих регион для ведения бизнеса, были коммунисты – они, якобы, туго перетянули экономическую инициативу красным поясом. Теперь всё чаще говорят о «заговоре местных элит», которые поделили грядки и не дают бросить на них семена прогресса. Многие из тех, кого конспирологи причисляют к этим элитам, встретились на региональном собрании «Деловой России».

В зале гостиницы «Волгоград» собрались те, кто когда-то был властью, а потом стал бизнесом, и наоборот, кто сформировался, как предприниматель, а потом попал во власть. Были и такие, кто хождения сюда-туда совершил уже не один раз. Собрать в одном месте в один час деловых людей, ценящих своё время и знающих про эту власть и этот бизнес всё, для того, чтобы в очередной раз поговорить, как всем вместе плыть в одной лодке –не каждому авторитету под силу. Попытку консолидации предпринял Юрий Чехов – с недавнего времени он возглавляет региональное отделение «Деловой России».

Чехов объявил, что провёл 112 встреч, среди них и с теми, кто уже живет за рубежом, убеждая, что нужно работать в Волгограде. А так же, что намерен сделать собрания в формате «бизнемены - представители власти» регулярными. На нынешнее заседание за стол разговоров пригласили сити-менеджера Волгограда Виталия Лихачёва.

Очевидно, что в ближайшее время власть будет идти на увеличение кадастровой стоимости, а это скажется на бизнесе. Взаимный интерес очевиден: управление городом зависит от налогов, которые обеспечивают предприниматели, а налоги зависят от городского управления. Но договариваться получается сложно. Виталий Викторович пожаловался, что сейчас город занимается благоустройством дворов и дорог, но найти местные фирмы, специализирующиеся на этих работах, невозможно. На что руководитель «Волгоградгражданпроекта» Андрей Куприков заявил:

- Эти компании были, но их в своё время или убили, или они ушли в другие регионы.

А бывший вице-губернатор Юрий Сизов предложил дать конкретный заказ, поставить условия, не отдавать конкурс на откуп иногородних фирм, и всё закрутится. Генеральный директор «Волга-Раст» Игорь Капитанов ещё конкретизировал претензию:

- Здесь собрались те, у кого и желание работать есть, и деньги найдутся. Но здесь у меня заберут, к примеру, 75 миллионов налогов, а если я зарегистрируюсь в другом регионе, возьмут 70. Как должен поступить бизнесмен?

С деловым предложением выступил владелец сети киосков «Блинберри» Евгений Купко. Он привел в пример мировую практику городов, где вполне себе цивилизованно существуют киоски, с которыми власти Волгограда планомерно борются в последнее время. Предприниматель объявил, что у него есть бизнес-план, по которому он готов ежегодно в казну города приносить 200-250 миллионов рублей.

В очередной раз прокрутили тему волгоградских бермудских треугольников – застройку поймы Царицы и заброшенный ЦУМ.

- Универмаг так и стоит пустой, - эмоционально высказался Юрий Чехов. – Говорят, проблемы в Москве. Не решаются. Мы говорим: можем решить этот вопрос. И так по многим вопросам и проблемам.

После полуторачасового разговора стало понятно, что упреки бизнеса к власти, и власти к бизнесу взаимны. И круговорот этот будет продолжаться. Но коммуникационные каналы выстраивать необходимо, что в ближайшее время и будет делать «Деловая Россия».

Эти люди строили бизнес в нашем регионе по одним букварям, и никому ничего объяснять не надо. Остается открытым только один вопрос: если все – и бизнес, и власть, и население «за» экономическое процветание Волгоградской области, кто же тогда «против»?

Наталья СПЕКТОРОВА