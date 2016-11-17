Дмитрий Шепелев рассказал о содержании книги, посвященной Жанне Фриске

Супруг Жанны Фриске написал книгу о болезни «звезды», о борьбе с недугом и об истории их семьи. Россияне смогут прочитать произведение уже в ноябре.

Дмитрий Шепелев рассказал СМИ, что он начал писать книгу, когда Жанна заболела, и закончил ее через год после ее смерти. По его словам, произведение адресовано всем, кто столкнулся с такой же тяжелой болезнью. Помимо медицинских подробностей в книге много эмоций, сообщает life.ru.

Дмитрий Шепелев уточнил, что в произведении рассказывается также об истории их любви с Жанной, рождении сына. Телеведущий особенно отметил, что все деньги, вырученные с продажи книги, он направит на благотворительность - в фонды, помогающие больным раком.