Говорухину отвратительно слово “россиянин”

Известный российский режиссер Станислав Говорухин, который также возглавляет комитет Госдумы по культуре, считает, что слово “россиянин” в качестве наименования граждан Российской Федерации - отвратительно.

Комментируя предложение разработать концепцию закона о русской нации в эфире телеканала “Россия 24”, Говорухин заявил, что “россиянин” звучит “отвратительно” с лингвистической точки зрения. Он пояснил, что в период советской власти наименование у граждан было соответствующее - советский народ, а кем являются граждане Российской Федерации сейчас, он не понимает. Говорухин также добавил, что исторически граждане России всегда были русским народом, и по факту являются им в настоящее время.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Говорухин по-прежнему остается уважаемым человеком для российского президента.

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