«Башнефть», «Уралхим», «Уралкалий», «Тольяттиазот» … Кто следующий?

Пока вся страна вовсю обсуждает безжалостный домашний арест экс-министра Улюкаева в одной из его не поддающихся калькуляции квартир и дач, я поймал себя на иной мысли.

Нельзя за флажки!

Смотрю прямую трансляцию заседания кабмина. После тяжелой паузы скорбное слово берет премьер Медведев. Так и кажется, что сейчас прозвучит нечто вроде: «Друзья! Сердце отказывается верить … Сегодня ночью на шестидесятом году жизни из наших рядов коварной рукой правосудия был вырван верный сын «Единой России», фанат отечественной экономики, наш друг, подель …, вернее товарищ Алексей Улюкаев» т.д.

Во всяком случае, скорбь присутствующих и не тронутых пока правосудием коллег, почему-то ставших сразу очень похожих на Улюкаева, была неподдельной и в чем-то глубоко перспективной. Но речь не об этом: поговорят и забудут, не впервой. Место Улюкаева займет кто-то из его соратников, того сменит еще кто-нибудь и т.д.

И это, увы, безжалостная правда жизни нынешней России, которая немыслима без фантомных финансовых скандалов. Впрочем, почему лишь нынешней?

Открываю навскидку старые записные книжки и тут же упираюсь взором в пожилые, но очень актуальные и сегодня названия: «Уралхим», «Уралкалий», «Тольяттиазот» и сопутствующие им фамилии: Мазепин, Коняев, Осипов, Махлай, Ровт и проч. Ба! Забытые все лица … Но какие перспективные!

А детектив с ним ведь, доложу вам, покруче улюкаевского будет! А именно.

Почувствуйте розницу

Примерно в то время, когда экс-министр пытался объяснить любопытствующим наличие у него 2 млн. $ фразой булгаковского Никанора Босого «враги подбросили!», в дублинской газете «The Irish Times» появилось сообщение о том, что владельцы почти 70% акций крупнейшего российского производителя аммиака «Тольяттиазота» (ТоАз) тихо и без шума подали в местный суд иск против компаний «Уралхим», «Уралкалий» и ТоАз (в том числе), которые неразрывно связаны с их главным акционерным «авторитетом» Дмитрием Мазепиным.

Если в ТоАз г-ну Мазепину принадлежит около 10% акций, то остальными владеют истцы, т.е. оффшорные компании, которые, естественно, пока неизвестно кто представляет и крышует.

Швейцарский акционер ТоАза Ameropa, что владеет 12,9% акций предприятия и представляет интересы семьи некоего Сергея Махлая, стороной спорного дела не является, хотя наблюдатели за дублинским азотно-калиево-химическим поединком считают структуры семьи г-на Махлая главными бенефициарами ТоАза.

Впрочем, обо всем по-порядку.

Не верь, не бойся, но проси!

Та же дублинская газета не стала делать тайны из поданного судебного иска и с наслаждением разболтала читателям о том, что еще 7 августа 2012 года Дмитрий Мазепин и глава совета директоров ТоАза Сергей Махлай в Будапеште подробно «перетерли» вопрос о том, кто будет крыше …, т.е. владеть ТоАзом. Разговор хоть и происходил в Будапеште, был инфицирован исключительно российской идиоматикой и национальным колоритом.

Из текста иска: «… Мазепин пригрозил, что если Сергей Махлай не устроит так, чтобы Мазепин получил контрольный пакет акций ТоАза, предприятие станет объектом захвата … , а также, что ТоАз будет недружественно поглощен».

Для непонятливых поясним, что само по себе «поглощение» - это уже противоправный отъем чьей-то собственности, рейдерство. А если оно еще и «недружественное», то значит в насильном подписании документов будут задействованы не только золотые «паркеры», но и, к примеру, бейсбольные биты …

Если учесть, что подобных «переговоров» о судьбе ТоАза было три (кроме Будапешта, еще две «стрелки» в Цюрихе – об этом тоже в иске в дублинский суд – «АН»), намерения г-на Мазепина назвать любительскими и шутливыми очень трудно. И вот почему.

В своем иске в дублинский суд истцы требуют возмещения ущерба, нанесенного ими якобы по вине г-на Мазепина. Цена вопроса – около 2 млрд. $! А вы говорите, Улюкаев…

Впрочем, мы отвлеклись.

Отделка кадров

В этой запутанной истории много знаковых фамилий, влиятельных участников, их партнеров, друзейи покровителей. Как российских, так и импортных.

Перечислять в этой публикации всех и всего сразу не станем: и утомительно, и интрига быстро потускнеет. Ограничимся пока перечислением.

Начиналась эта история строительством еще в 1974 году Тольяттинского химзавода фирмой «Оксидентал петролеум» г-на Арманда Хаммера. Построил. Вывез за это в США почти все запасники ведущих российских музеев.

Историей нового объекта занимался и экс-прокурор РФ Юрий Скуратов. Успел нарыть много противоправного. Сняли.

В 2005 году на ТоАз положил глаз г- Вексельберг (тот, что безвозмездно поделился своими яйцами Фаберже с державой – «АН»). Начались рутинные скупки акций, затем, как обычно, обыски и выемки документов…

В 2008 году г-ну Вексельбергу новая игрушка надоела и почти 10% акций ТоАза тут же выкупил за 300 млн. $ г-н Мазепин. А вы говорите, Улюкаев…

Потом, как в калейдоскопе, стали открываться и закрываться очередные уголовные дела, менялись собственники, подписывались заведомо невыгодные договора купли-продажи и т.д. В общем, ничего для России нового.

В прошлом году в именном круговороте замелькала фамилия Кирсана Илюмжинова. Главный шахматист нашел свободную минуту среди личных санкционных невыездных распрей, чтобы заявить о том, что более 70% акций ТоАза уже практически лежат в его портмоне!

Некий швейцарец Андреас Циви успел выкрикнуть из нейтральной страны претензию в адрес г-на Мазепина о том, что понес из-за него ущерб почти в полмиллиарда $! И т.д.. В общем, дальше скучно и банально, как в отчете директоров советского банно-прачечного комбината.

В истории стали появляться новые персоны. Например, некто Дмитрий Осипов, сначала директор некоего ОАО КЧХК, затем – всего «Уралхима».

С этим господином плотно связан период чудовищного надругательства над местной экологией, странных и благостных проверок из центра, которые никаких нарушений и так не находили, хотя, говорят, воду на всякий случай сами проверяющие пили бутилированную, а дышали через респираторы.

Отметились в этой истории некто Слепцов и Чапаров. О них позже, но опять не обошлось без взяток, уголовного дела, задержаний и т.д.

Запомнился местным жителям и некто Дмитрий Коняев, который успел встать к штурвалу ОАО «ОХК «Уралхим» в 2011 году и, судя по всему, поддержал «большого босса» Мазепина в его притязаниях к ТоАзу и т.д.

Впрочем, стоп! Возьмем паузу. Общая картина нравов в отдельно взятом сегменте названного российского бизнеса в общих чертах нами обозначена. И смеем заверить читателей, что детализация отдельных эпизодов этой истории будет куда как более интересна, чем общая картинка, или жалкая стопка купюр г-на министра экономики.

Но вот как раз об этом, более подробно и заинтересованно с комментариями некоторых участников, уже в следующих наших публикациях.

Уверены, после этого Улюкаева в обществе забудут быстро как неудачливого мелкого щипача.

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