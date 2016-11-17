Строительство микрорайона будущего возобновилось в Челябинске

Проблемные дольщики «Гринфлайта» имеют шанс заселиться в новые квартиры до начала 2019 года. Застройщик намерен выполнить все взятые на себя обязательства. Чтобы помочь пострадавшим участникам долевого строительства, региональные власти оказывают содействие компании и контролируют ее работу. Ситуация находится на постоянном контроле губернатора Бориса Дубровского.

Справедливое решение

С 2013 до 2016 года тысячи семей вложили порядка 9 миллиардов рублей, в том числе ипотечные кредиты, материнский капитал, субсидии и другие средства, в строительство жилья в новом микрорайоне «Академ Риверсайд». Проблемы начались на рубеже 2015 – 2016 годов. Из-за отсутствия средств на счетах компания «Гринфлайт» фактически перестала работать, возведение почти трех десятков многоэтажных домов было прекращено. Самый крупный проект жилищного строительства заморозили. Почти пять тысяч дольщиков, что называется, остались у разбитого корыта – без денег, без обещанных квартир. Массовые жалобы в приемную губернатора, обращения в прокуратуру, письма в федеральные ведомства, акции протеста – естественная реакция людей, обманутых в своих ожиданиях.

Реакция властей последовала незамедлительно. В ситуацию вмешался губернатор.

– Переложить проблему на дольщиков – это полная социальная безответственность. Есть принцип солидарной ответственности. Есть акционеры, которые в периоды, когда там было все хорошо и «жирно», деньги зарабатывали. Я так понимаю, очень неплохие. А сейчас вдруг никого не стало. Один греется в Израиле, другой, который имеет косвенное отношение, говорит, что никакого отношения к этому не имеет. Я уверен, что эти деньги есть. Это, наверное, был бы самый справедливый принцип решения вопросов, – заявил тогда Борис Дубровский, пообещал к концу мая найти пути решения проблемы и слово свое сдержал. По его поручению была создана рабочая группа по проблемам дольщиков компании «Гринфлайт» во главе с вице-губернатором Сергеем Шалем, подготовлен план финансового оздоровления и защиты интересов дольщиков. Правительство области своевременно подключилось к решению проблемы. По словам Сергея Шаля, компания «Гринфлайт» не успела пройти точку невозврата, когда завершение строительства уже невозможно.

В ходе работы у главы региона появились вопросы к отчетности строительной компании. Борис Дубровский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности предприятия. После прокурорской проверки было установлено, что перед дольщиками не выполнены обязательства на шесть миллиардов рублей.

– Квартиры участникам долевого строительства не предоставлены, строительно-монтажные работы приостановлены, а полученные от дольщиков финансовые средства израсходованы на цели, не связанные с выполнением договорных обязательств, – уточнили в надзорном ведомстве. Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Ход расследования на контроле управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

После вмешательства губернатора Бориса Дубровского появились четкие перспективы завершения строительства. К лету сменилось руководство компании. Генеральным директором ООО «Гринфлайт» стал Олег Лакницкий, совладелец треста «Магнитострой». На стройплощадках микрорайона «Академ Риверсайд» возобновилась работа.









«Гринфлайт» идет на рекорд

В октябре были сданы два новых жилых дома, в декабре планируется достроить третью высотку.

– Таким образом, мы выполним свои обязательства в этом году, – подытоживает Олег Лакницкий. – Ключи от квартир получат 393 семьи.

Кроме того, дольщикам предлагают варианты обмена своих недостроенных квартир на готовые, например за городом, в «Белом хуторе». Всего жилье в новом микрорайоне «Академ Риверсайд» ожидают более 4,5 тысячи участников долевого строительства.

– В численном выражении количество дольщиков, чьи проблемы окончательно решены, пока невелико – меньше 10 процентов, – прокомментировал новость в своем журнале политолог Александр Мельников. – Но с учетом имевшихся трудностей и всевозможных подводных течений прежде всего важно, что схема в принципе заработала и что обязательства четко выполняются. Не быстрое, но предсказуемое поэтапное разрешение проблемы – это максимум того, что реально можно было бы ожидать от нового руководства компании и областных властей.

Ситуация в компании «Гринфлайт» по-прежнему остается под пристальным контролем губернатора и областного правительства. Регулярно проходят заседания рабочей группы, Борис Дубровский постоянно акцентирует внимание на максимально возможном сокращении сроков сдачи многоквартирных домов в микрорайоне «Академ Риверсайд», чтобы дольщики как можно раньше получили квартиры.

В настоящее время остаются недостроенными 27 домов, стадия готовности – от 70 до 98 процентов, отмечает замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталий Передерий. По его словам, компания «Гринфлайт» представила график сдачи жилья и разместила его на своем сайте.

Планы застройщика на 2017 год достаточно амбициозные. Судя по заявлению генерального директора ООО «Гринфлайт» Олега Лакницкого, предполагается сдать 13 домов и обеспечить жильем 2200 дольщиков. Рекордный объем, сопоставимый с докризисным уровнем. Завершить проект «Академ Риверсайд» планируется до конца 2018 года, несмотря на сложное финансовое положение.

Отметим, что на достройку двух многоэтажек, которые были сданы в октябре, компания «Магнитострой» потратила более 200 миллионов собственных средств. Для того чтобы рассчитаться с дольщиками, по словам Олега Лакнцикого, потребуется 4,8 миллиарда рублей, а на завершение проекта – порядка 6 миллиардов рублей. Чтобы выполнить поставленную задачу, без привлечения кредитных средств не обойтись.

Под наблюдением

Надежды на продолжение строительства власти связывают с процедурой внешнего наблюдения. В отношении ООО «Гринфлайт» она была введена по решению арбитражного суда 31 октября.

– Введение процедуры наблюдения позволит приступить к практической реализации планов по достройке домов. То есть сосредоточиться на том, чтобы все новые денежные средства, которые компания будет привлекать (кредитные ресурсы, денежные средства от продажи свободных квартир), были направлены непосредственно на достройку домов, – прокомментировал вице-губернатор Сергей Шаль.

Как пояснили в пресс-службе компании «Гринфлайт», процедура наблюдения позволяет приостановить действия, направленные на взыскание задолженностей с застройщика и продолжить строительство жилых домов в микрорайоне.

Ранее была достигнута договоренность компании «Гринфлайт» и «СМП банком», основным кредитором застройщика. Стороны подписали меморандум. В документе определены сроки погашения задолженности и возможности выдачи новых кредитов на завершение строительства.

– Меморандум – серьезный шаг к решению проблемы. Его цель – предусмотреть варианты выхода из кризиса. Документ закрепляет намерения сторон закончить стройку, – отметил управляющий «СМП банка» в Челябинске Максим Григорьев на брифинге в областном правительстве. Он добавил, что деньги на финансирование строительных работ будут выделяться поэтапно, на льготных условиях.

Как пояснил вице-губернатор Сергей Шаль, для возобновления кредитной линии застройщику потребуется предоставить дополнительные финансовые гарантии.

– Мы готовы финансировать проект. Но нужны весомые гарантии, что деньги будут возвращены в полном объеме и в срок. Со своей стороны мы заинтересованы в том, чтобы все дольщики строительства в микрорайоне «Академ Риверсайд» получили свои квартиры в максимально короткие сроки, – озвучил позицию «СМП банка» руководитель пресс-службы Никита Ликов.









«Интересы дольщиков не должны пострадать»

Между тем события минувшей недели вызвали определенные опасения застройщика и вновь встревожили дольщиков компании. Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области вынесло постановление об аресте активов «Гринфлайта» в связи с расследованием уголовного дела по мошенническим действиям со средствами дольщиков. Руководство компании обратилось в ведомство с ходатайством о снятии ареста, но получило отказ в его удовлетворении. Однако в компании «Гринфлайт» считают, что такое решение может помешать стройке, и намерены направить ходатайство в прокуратуру для обжалования действий правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Речь идет о запрете на отчуждение имущества. Можно исполнять обязательства в рамках договоров долевого участия, заключать договоры подряда, – прокомментировал ситуацию вице-губернатор Сергей Шаль. По его словам, единственное ограничение – крупные сделки. Они должны быть согласованы со следствием, поскольку ему поручено осуществлять контроль.

– В любом случае, интересы дольщиков пострадать не должны. У правоохранительных органов четкая позиция на этот счет, и она полностью совпадает с позицией руководства области, – подчеркнул Сергей Шаль и выразил надежду на то, что проект «Академ Риверсайд» будет завершен до конца 2018 года.