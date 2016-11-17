Песков: задержание Улюкаева не означает изменения в экономической политике

Задержание Алексея Улюкаева не имеет связи с изменениями в экономической политике страны. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, не является ли дело Улюкаева началом реформ в министерстве.

Песков сообщил журналистам, что пока президент России не определился с кандидатурой нового министра Минэкономразвития, передает ТАСС.

Тем не менее, экономическая политика России не меняется, - подчеркивают в Кремле. Песков высказался в том смысле, что задержание – задержанием, а экономика находится в абсолютно другой плоскости. И в конечном итоге, позиции государства в той или иной сфере определяют не министры, а глава государства.

Слова журналистов об «атаке» силовиков на министров Песков назвал домыслами. Задержание министра не является элементом «чистки рядов», это дело о коррупции, и решаться оно будет только в рамках уголовного расследования.