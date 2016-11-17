Активист Дадин подрался с сокамерником

В четверг в СМИ появилась информация о том, что оппозиционный активист Ильдар Дадин подрался в колонии с сокамерником.

После перепалки, возникшей на бытовой почве, двое заключенных начали бить друг друга. Как сообщается сегодня на официальном сайте УФСИН по Карелии, инцидент произошел около 7 утра по московскому времени в помещении одного из отрядов ИК-7.

Уточняется, что Дадин получил небольшую рану около губы, второй участник конфликта пострадал серьезнее - у него диагностированы травмы головы. В настоящий момент проходит проверка инцидента.