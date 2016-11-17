За опасное вождение теперь будут штрафовать

Сегодня стало известно, что российское правительство одобрило законопроект, предусматривающий штраф за опасное вождение.

Лихачам, которые создают на дороге аварийные ситуации, придется заплатить приличную сумму. Как уточняется на официальном сайте правительства, законопроект, устанавливающий штраф за опасное вождение должен в скором времени быть внесен в Государственную Думу.

В документе предлагается дополнить КоАП новой статьей, согласно которой водители, совершающие действия, квалифицирующиеся как агрессивное управление автомобилем, будут вынуждены выплачивать административный штраф в размере 5 тысяч рублей.