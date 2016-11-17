Почта России и уральские таможенники договорились о новой схеме работы

Таможенный пост Аэропорт Кольцово «Почтовый» совместно с ФГУП «Почта России» открывает дополнительную линию для обработки почтовых отправлений. Это решение было принято во время встречи глав ведомств, состоявшейся накануне.

В Екатеринбургском ММПО (месте международного почтового обмена) в начале декабря стартует работа еще одной конвейерной линии для обработки международной почты в круглосуточном режиме. На данный момент обработка международных отправлений происходит на 3-4 конвейерных линиях. Кроме того, на предновогодний и новогодний период почтовики увеличили штатную

численность смены на 20%, численность таможенного поста выросла с 10 человек до 14.

Перейти на новую схему работы решено из-за значительного увеличения объема грузов в праздничный период. В настоящее время количество международных почтовых отправлений уже выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В ноябре из Харбина в Екатеринбург запланировано 16 рейсов (160-320 тонн), в декабре ожидается 10 рейсов (100-200тонн).

Пиковые объемы международных почтовых отправлений ожидаются в конце декабря: принимать планируют около 168 тысяч пакетов в сутки. Таким образом, будет достигнута максимальная пропускная способность екатеринбургского ММПО (места

международного почтового обмена). В режиме полной загрузки всех пяти конвейерных линий таможенники и почтовики будут работать ориентировочно до окончания майских праздников.

Отметим, что массовые закупки подарков для некоторых оборачиваются неожиданными таможенными пошлинами. Только за октябрь выписано 68 таможенных приходных ордеров. Этот документ оформляется в случае, когда физическим лицом превышен лимит на беспошлинное перемещение товара по международной почте. По закону гражданин в течение месяца может получить не более 31 кг ну сумму не более 1 тысячи долларов. Если эти значения превышаются - товар облагается пошлиной в размере 4 Евро за килограмм.