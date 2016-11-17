Сегодня в СМИ появилась информация о том, что экс-глава МЭР Алексей Улюкаев до своего задержания приезжал в офис "Роснефти", чтобы получить "выходное пособие" в размере двух миллионов долларов.

Источник в правоохранительных органах заявил, что Улюкаев планировал уйти в отставку и планировал таким образом получить выходное пособие. Служба безопасности и ФСБ смогли задокументировать целый ряд разговоров и действий бывшего министра, которые подтверждают преступные мотивы, сообщает «Росбалт».

Выяснилось, что за чиновниками, публично выступавшими против покупки "Башнефти", начали внимательно наблюдать еще летом этого года. Предполагается, что они действовали весьма слаженно и обсуждали свои шаги заранее.