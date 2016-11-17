Забайкалье – лидер по преступности и росту цен
17 ноября 2016, 13:00 [ «АН-онлайн» ]
Аналитический отдел «Аргументов недели» продолжает уникальный проект – «Рейтинг социальной напряжённости в регионах России». На сей раз под прицел попал Сибирский федеральный округ.
При подготовке рейтинга эксперты использовали материалы Федеральной службы государственной статистики, Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, а также учли информацию, изложенную в открытых источниках.
Падение стоимости нефти, сопровождаемое девальвацией рубля и сопутствующей инфляцией; санкции, спад производства, отток капиталов, снижение инвестиционной активности и реальных доходов населения – всё это одновременно свалилось на наших и без того небогатых жителей регионов России и вызвало рост социальной напряжённости в обществе.
Абсолютный лидер Сибири по преступности – Забайкальский край. Более 30 зарегистрированных преступлений на тысячу человек, и это только официальные данные!
Забайкалье лидирует по числу фактов коррупции, росту цен и больше всех отстает в плане строительства жилья. Кроме того, на 4,7% по сравнению с 2014 г. в регионе увеличилась смертность.
Второе место по преступности и обороту наркотиков занимает Бурятия, 3-е – Республика Тыва. В общем рейтинге социальной напряжённости эти регионы – также на 2-м и 3-м местах соответственно. Узнайте об остальных регионах из рейтинга «АН».
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