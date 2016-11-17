Расходы бюджета на профилактику ВИЧ будут увеличены

Член комитета Госдумы по охране здоровья Велерий Елыкомов призвал увеличить расходы бюджета на профилактику ВИЧ.

Он отметил рост количества ВИЧ-инфицированных граждан Российской Федерации и добавил, что прекрасно понимает, что бюджет уже сверстан и лишних средств не имеется. Елыкомов заметил, что в комитете есть определенная тревога в связи с повышенной заболеваемостью, передает ТАСС.

Член комитета также выдвинул идею создать особую комиссию по данному вопросу, в которую входили бы представители Госдумы, Минздрава, а также Роспотребнадзора.