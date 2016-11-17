Сможет ли Путин оказать давление на Трампа?
17 ноября 2016, 12:49 [ «АН-онлайн» ]
Полковник в отставке Сергей Лисицын, разведчик, китаевед, рассказал «Аргументам недели», что доказательств существования видео, где запечатлены секс-оргии Дональда Трампа в России, нет.
«В СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию из спецслужб курсировала информация о якобы имеющихся у Путина компрометирующих Трампа видеозаписях секс-оргий, снятых во время его приезда в Москву. При их помощи российский президент мог бы оказывать давление на республиканца. Доказательств существования записей нет, впрочем, и исключать их наличие нельзя – все это вписывается в традиции КГБ, которые при Путине стали рутинным набором приемов проводимой Москвой политики», – писали западные журналисты.
Лисицын так прокомментировал эту информацию: «На такой ерунде уже давно никого не ловят. Помните фильм «Семнадцать мгновений весны»? Когда немцы показали бразильскому консулу стопку фотографий его оргий в тайном притоне, тот попросил еще, заметив, что его жена тоже обожает порнографию».
По словам полковника, в США обвинения в адрес русской разведки уже не в моде. Главным врагом сейчас хотят объявить Китай. Мол, китайские агенты совсем распоясались.
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