Скромное обаяние экс-министра экономики удивило

В России привыкли к тому, что дети больших чиновников и бизнесменов оказываются в числе «золотой молодёжи», ни в чём не знающей отказа и живущей за границей. Сын экс-министра Улюкаева сумел удивить.

Оказалось, Дмитрий Улюкаев, старший сын арестованного по подозрению во взяточничестве бывшего теперь уже министра, получил диплом ВГИК, ведёт скромный образ жизни кинооператора, без дорогих тусовок и автомобилей. Ему за 30, как и второй жене отца, все знакомые отмечают интеллигентность и скромность. Участвовал в создании около десятка фильмов, а один на остросоциальную тематику снял сам.

Ранее в СМИ встречались утверждения, будто Дмитрий Улюкаев числился директором зарегистрированного за границей оффшора Ronnieville, действовавшего пять лет, когда его отец занимал пост заместителя председателя Центробанка.Однако подтверждений не нашлось.

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