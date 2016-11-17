Сайт LinkedIn официально заблокирован

В четверг, 17 ноября, Роскомнадзор официально внес социальную сеть LinkedIn в реестр запрещенных сайтов.

Все операторы связи должны сегодня заблокировать для пользователей доступ к данной соцсети, говорится в предписании на официальном сайте Роскомнадзора.

Напомним, ранее Мосгорсуд принял решение о том, что LinkedIn следует заблокировать в связи с нарушениями условий хранения персональных данных зарегистрированных пользователей. После этого представители соцсети пожелали встретиться с представителями Роскомнадзора, чтобы избежать блокировки.