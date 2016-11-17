Первый вице-премьер встретился с сотрудниками МЭР

В четверг, 17 ноября, первый российский вице-премьер Игорь Шувалов встретится с сотрудниками Министерства экономического развития.

Данную информацию подтвердил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев, который также намерен принять участие во встрече с Шуваловым. Он, однако, не стал уточнять, какие именно вопросы будут обсуждаться в ходе беседы, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую среду в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев призвал сотрудников МЭР действовать слаженно, несмотря на то, что их бывший руководитель Алексей Улюкаев теперь арестован.