Поправки в «Закон о тишине» депутаты Мособлдумы одобрили в первом чтении. Новое законодательство предлагает расширить временные рамки на запрет в проведении ремонтных работ в многоквартирных домах.

Теперь вести ремонтные работы или делать перепланировку своих квартир разрешено только с 09.00 до 19.00, а в выходные и праздники шуметь нельзя круглосуточно, передает Агентство городских новостей «Москва».

Для жителей новостроек депутаты сделали исключение, установив им так называемый «период льгот» на полтора года со времени сдачи новостройки в эксплуатацию.

Дума также предусмотрела наказание за нарушение «Закона тишины». Сообщается, что штрафы должны быть серьезно повышены для злостных «любителей ремонта».