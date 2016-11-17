С крупных катков Москвы будет вестись прямая видеотрансляция

Видео с московских ледовых площадок заработает 17 ноября. Трансляция будет вестись с камер, которые установлены на катке в парке Горького, а скоро доступным для видеовещания станет каток на ВДНХ и в двух парках.

Сервис, о котором идет речь, носит название «Окно в город», сообщает сайт столичной мэрии. В Парке Горького работает три камеры: одна расположена у главного входа, а две другие – на самом катке.

По видеотрансляции жители столицы смогут понять, какие из ледовых площадок более свободны. Известно, что видеотрансляции будут вестись, пока не закончится «сезон катков», то есть до 1 марта грядущего года.

Каток в Парке имени Горького открывается сегодня, 17 ноября, а на ВДНХ – 25 ноября.