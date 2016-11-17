Российское правительство назвало самый лучший город по качеству жизни

Этот город - самый лучший город на земле, и находится он в центре Сибири. Финансовый университет при российском правительстве опубликовал рейтинг городов по уровню жизни в них с населением больше 500 тысяч.

Поговорка времен 1970-х «Тюмень – столица деревень» сейчас не актуален: Тюмень названа лучшим городом по уровню жизни населения. Такова статистика, которую привел университет финансов при кабинете министров России.

В рейтинге участвовали города, население в которых превышает полмиллиона жителей. Учитывались несколько главных характеристик города: состояние ЖКХ и здравоохранения, уровень образования и безопасности жителей, и, конечно, благоустройство города и качество его дорог.

Верхние строчки рейтинга достались также Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Краснодару, Челябинску и Екатеринбургу.