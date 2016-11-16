США уничтожили в Ракке эмира ИГИЛ

Один из «эмиров» ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) Абдал Басита аль-Ираки был ликвидирован в ходе удара сил коалиции в Сирии 12 ноября, но Пентагон сообщил об этом только что.

Об уничтожении одного из лидеров ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) сообщил представитель американского контингента в Сирии Джон Дорриан, передает ТАСС.

Полковник американских ВВС сделал свое заявление на брифинге для аккредитованных военным ведомством СМИ. Полковник сообщил, что 12 ноября в ходе удара ВВС коалиции по боевикам в Ракке был уничтожен уроженец Ирака, эмир группировки ИГИЛ Абдал Басита аль-Ираки.