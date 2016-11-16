В Китае фермер тренирует свиней, чтобы сделать их мясо вкуснее

Свиньи Хуан Дэмина из провинции Хунань ныряют с вышки не хуже заправских спортсменов, и им, очевидно, это очень нравится, так что в издевательстве над животными китайского предпринимателя не упрекнешь.

На спортивную стезю фермер толкнул своих животных с единственной целью: сделать их мясо вкуснее, передает «Лента.ru».

При занятии спортом улучшается здоровье животных, они не болеют, у них повышается аппетит и это не может не отразиться на вкусе их мяса: оно действительно стало намного аппетитнее. Хуан эту методику практикует четыре года и все спортивные программы уже отработал: поутру свиньи бегут к пруду и ныряют с вышки, а после – небольшой кросс вокруг водоема.