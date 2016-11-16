Официантам теперь можно будет оставлять безналичные чаевые

Официанта в кафе или ресторане теперь можно будет поощрять безналичными чаевыми, которые сразу переводятся в его личный кошелек. Новая функция была запущена Сбербанком в рамках специального мобильного приложения Plazius.

Как объяснил представитель Сбербанка, работает это следующим образом. Посетитель заведения при заказе получает специальный код, который вводится в приложение. С его помощью можно будет отследить свой заказ и произвести оплату с расчетного счета. В том же случае, если есть желание отдельно поблагодарить официанта за обслуживание, отдельно можно перевести и чаевые - деньги сразу попадут в личный кошелек сотрудника кафе в системе “Яндекс.Деньги”. Представитель Сбербанка отметил, что чаевые при этом не подлежат декларированию и не облагаются налогом.

Пока сервис работает только в тестовом режиме. Его запуск запланирован на начало следующего года.