Главный раввин России призвал к пропаганде толерантности

Сегодня, когда по всему миру отмечается ежегодный День толерантности, с заявлением о важности этого понятия для всех граждан страны выступил главный раввин России Берл Лазар.

По словам раввина, в настоящее время толерантность рассматривается как попытка меньшинства навязать большинству свои интересы, однако это неправильный взгляд на вещи. Толерантность - важное понятие, обеспечивающее бесконфликтное и безопасное сосуществование представителей разных национальностей и конфессий на одной территории. Толерантность необходима, чтобы люди не видели врагов в тех, кто чем-либо отличается.

В связи с этим Лазар отметил важность пропаганды толерантности в России, где на одной территории живут представители сотен народов и практически всех мировых религий.