Проезд в екатеринбургском метро хотят увеличить до 28 рублей

Директор ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Владимир Шафрай намерен обратиться в Региональную энергокомиссию с предложением повысить стоимость проезда в городском метро до 28 рублей. Основанием для этой меры названы общая убыточность предприятия и нехватка средства на модернизацию подвижного состава.

Депутаты Гордумы Екатеринбурга Шафрая поддержали, а вот парламентарий из Госдумы РФ Андрей Альшевских – нет. По его словам, Екатеринбург находится на третьем месте в стране по размеру стоимости проезда в общественном транспорте. Дороже только в Москве (50 рублей поездка) и в Санкт-Петербурге (35 рублей). Для сравнения, в Новосибирске проезд стоит 20 рублей, в Нижнем Новгороде – 20 рублей, в Самаре – 25 рублей, в Казани – 25 рублей.

– Коллеги из гордумы, давайте вы не будете позориться. Парламент должен служить жителям, а не муниципальному предприятию, – заявил Альшевских.